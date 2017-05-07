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С сохранением старого курса или с готовностью рубить с плеча? Франция выбирает нового президента

07.05.2017 - 20:49

Новости Беларуси. Новые яркие краски в невероятно пеструю палитру карты Европы 7 мая добавит Франция, вне зависимости от исхода дня. Жители «пятой республики» выбирают: Марин Ле Пен – одна из самых одиозных политиков Европы – или же любимец элит и женщин Эммануэль Макрон. Фаворитом называют 39-летнего экс-министра экономики. В случае победы он станет самым молодым хозяином Елисейского дворца в истории Франции.

Франция ждала этого дня с определенной опаской. Ведь после первого тура выборов в гонке остались лишь двое – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Экс-министр экономики обещает людям старый курс под новым соусом и большую дружбу с Германией. А потомственный националист Ле Пен готова рубить с плеча.

Марин Ле Пен, кандидат на пост президента Французской Республики от партии «Национальный фронт»:
Евросоюз – тюрьма для нас. Он мучает людей и не дает нации зацвести по-настоящему. ЕС навязывают нам жизнь, которой мы не хотим. Я могу вам вернуть независимость и перестроить европейский проект с нуля.

Раньше бы такие слова назвали радикализмом, но в мире «Черных лебедей», то есть событий, которые меняют в корне политическую систему планеты, Ле Пен – голос обиженного и отвергнутого среднего класса. И, согласно последним данным, за нее готовы голосовать 40% населения.

Марин Ле Пен – эдакий Трамп французского разлива. Все ее идеи критикуются, обсуждаются. К тому же она сама себе порой противоречит: в 90-ых она успешно защищала как адвокат права нелегалов, а сегодня гонит их метлой. И вот эта практически первозданная агрессия помогает ей зарабатывать баллы и вводит народ в смятение.

Избиратели:
Я не голосовал за Макрона в первом туре, но сейчас сделал это. Поймите, я его не поддерживаю, но понимаю, что Ле Пен – это угроза для Франции.

Я верила в Макрона с первого дня кампании. И надеюсь, что результаты второго тура меня приятно удивят – Франции нужна эта победа.

Нам придется голосовать за одного или другого кандидата. Хотя уверена, что выборы ничего не поменяют в стране, но выполнить гражданский долг нам следует.

Марин права: нам нужна закрытая от нелегалов граница. Она права и в том, что нелегалов нужно выгнать из страны. Платить за них я не собираюсь. Поэтому мой голос с Ле Пен.

По другую сторону баррикад – Эммануэль Макрон. Мечта француженок, он самый молодой кандидат в истории. При этом и самый оскандалившийся – за два дня до выборов из его штаба хакеры украли документы. Вдобавок экс-министра экономики обвиняют в краже бюджетных денег. А вишенка на торте – дружба с Ротшильдами. Конспирологи ликуют, а электорат медленно течет в руки Ле Пен.

Эммануэль Макрон, кандидат на пост президента Французской республики от движения «Вперед»:
Мисс Ле Пен очевидно показала: она не любит свободу. Она это постоянно демонстрирует при общении с прессой, людьми. Меньшинства для нее – красная тряпка. Я могу обещать, что каркас демократии во Франции сохранится, как только стану президентом.

И главный тренд французского избирательного процесса словно взят под копирку у кампании США-2016 – протестное голосование и призрак тех самых хакеров. Ведь многие кандидаты сошли с дистанции еще в первом туре, и те, кто их поддержал, не спешат отдавать голоса.

Но цифры с участков до девяти вечера по минскому – тайна. На такой шаг пошли, чтобы не смущать разобщенный электорат – экзитполы запрещены. Но политологи, да и многие жители говорят об одном: зимний, простите, Елисейский дворец в 2017 году рабочим во главе с Ле Пен не взять. Чему вторит и неофициальный опрос. У Макрона – до 65% голосов.

Кстати, последний участок для голосования закроется в 10 вечера. Всего их по стране 60 тысяч. Столько же на точках дежурит военных и полицейских, опасаясь терактов и провокаций – из-за батареи для камеры 7 мая эвакуировали Лувр. Пока что явка составила 65%, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но каким бы образом не закончилась многомесячная борьба Ле Пен и Макрона, ясно одно: Францию ждут протесты, скандалы – на баррикады они ходить умеют. А дальше, быть может, и реформы подоспеют, после которых «Пятая республика» станет шестой.

С сохранением старого курса или с готовностью рубить с плеча? Франция выбирает нового президента

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