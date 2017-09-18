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«С теми же вытекающими осложнениями»: «пивной алкоголизм» – в чём опасность?

18.09.2017 - 19:13

Новости Беларуси. Так ли безобидно пиво, как принято считать, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Термин этот, действительно, появился, но он чисто разговорный. Строго говоря, в международной классификации болезней, внутри  рассматриваемой рубрики «Зависимости» нет такого диагноза «пивной алкоголизм». Поэтому, если чисто статистически смотреть, мы не сможем вычленить, что вот столько – это от водки, вот столько – от пива. Такого нет.

Алкогольная зависимость – она для любого алкоголя, в любом виде – она и будет зависимостью.

Но в то же время «пивной алкоголизм», как термин, в обиходе имеет право на существование, потому что, действительно, подрастающее поколение, сейчас это уже молодые люди, в какой-то период, уже в масштабах страны говорю, перешли, мода пошла, на употребление пива в больших количествах. Настолько больших, что это количество – хотя там концентрация, по сравнению с крепкими напитками, очень маленькая – вызывает у них классическое состояние опьянения, с теми же вытекающими проблемами, осложнениями, как и при употреблении более тяжёлых, крепких алкогольных напитков. 

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