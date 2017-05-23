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С темой «Год науки»: в Минске проходит финал межвузовского конкурса «Королева Весна-2017»

23.05.2017 - 20:11

Новости Беларуси. Артистизм, ум и грация. В Минске выбирают «Королеву Весну». Национальный финал международного межвузовского конкурса проходит в эти минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право носить титул «Королева Весна» в 2017 году борются 15 лучших студенток Беларуси. Тема финального представления – Год науки, так что, по замыслу организаторов, девушкам предстоит помочь вывести формулу красоты.

Зрителей ожидают красочные дефиле-презентации. А вот демонстрировать грацию конкурсантки будут не только в национальных и вечерних нарядах, но и в «космической» одежде. Кроме того, девушки блеснут знаниями в интеллектуальном конкурсе, а также проявят артистизм в творческих номерах.

Снежана Мехейцева, участница международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2017»:
Конечно, я ожидаю победы, хочется победить. Но, несмотря на это, я получила много эмоций, очень большой опыт в хождении на каблуках, танцах.

Кристина Никифорова, участница международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2017»:
Все девушки очень эрудированные, красивые, умные. С ними очень приятно общаться.

Дмитрий Туронок, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Что значит красота для нас? Это значит не только красота внешняя, но еще и красота внутренняя, души, интеллекта, слова, сценического мастерства девушек, которые принимают участие в нашем конкурсе.  

Интрига конкурса разрешится уже скоро. Победу одержат те участницы, которые наберут наибольшее количество баллов и голосов членов жюри.

С темой «Год науки»: в Минске проходит финал межвузовского конкурса «Королева Весна-2017»

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