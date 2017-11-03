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С «зайцев» в Минске собрали штрафов на 655 тысяч рублей с начала года

03.11.2017 - 16:57

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, помогли ли видеорегистраторы у контролёров разрешать спорные вопросы.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
Очень. Это было правильное решение. Стало меньше жалоб. Бывало, что и контролёр создавал конфликтную ситуацию, и пассажир. И, чтобы разобраться, кто виноват – сегодня этой проблемы нет.

И эффективность увеличилась в 5 раз.

За 9 месяцев количество исполненных постановлений контролёров составило 75 тысяч. За 9 месяцев мы перечислили в бюджет 655 тысяч рублей за исполненные постановления контролёров. Это – более 6,5 миллиардов старыми.

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