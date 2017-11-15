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Самая массовая за последние годы вспышка кори наблюдается в Европе

15.11.2017 - 10:49

Новости мира. За 2017 от инфекционного заболевания погибли уже 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них 22 в Румынии, три – в Италии и по одному случаю в Германии, Португалии, Испании и Франции. Сложившуюся ситуацию медики связывают с тем, что

с каждым годом все больше людей отказываются делать прививку от этой болезни.

Отметим, в Беларуси вакцинация от кори предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок. За первое полугодие 2017 в нашей стране был зафиксирован лишь один случай заболевания.

Самая массовая за последние годы вспышка кори наблюдается в Европе

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