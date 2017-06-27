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Самое главное – найти наркотики: соревнования кинологов проходят под Минском

27.06.2017 - 14:59

Новости Беларуси. Соревнования по служебному многоборью кинологов, работающих в таможне, проходят под Минском. Исходя из специфики работы таможни, испытания чемпионата - как на реальной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача собак – обнаружить наркотики в машинах, а также не пропустить запрещенные к провозу вещества в ручной клади. Отдельно судьи оценивают послушание четвероногих бойцов.

Участие в соревнованиях принимают 14 кинологов. Лучший тандем определится 29 июня. 

Сергей Раевский, главный судья лично-командных соревнований по служебному многоборью среди кинологических подразделений таможни:
Самое главное – это, естественно, найти, обнаружить наркотическое вещество. Также немаловажно оценить, насколько активно собачка работает, насколько она отвлекается, как взаимодействует с ней кинолог. Это всепоказатель того, как подготовлена собака, уровень подготовки кинолога и его, естественно, плодотворная работа на объекте.

К слову, сейчас в штате кинологической службы таможенных органов Беларуси 44 служебные собаки. Благодаря им в 2016 году удалось пресечь почти сотню фактов незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ. 

Самое главное – найти наркотики: соревнования кинологов проходят под Минском
Соревнования кинологов под Минском
Фото. Соревнования кинологов под Минском
Соревнования кинологов под Минском
Фото. Соревнования кинологов под Минском
Соревнования кинологов под Минском
Фото. Соревнования кинологов под Минском
Соревнования кинологов под Минском
Фото. Соревнования кинологов под Минском

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