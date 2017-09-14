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«Самое сложное – это дисциплина»: юбилейный слет юных спасателей-пожарных проходит в «Зубренке»

14.09.2017 - 10:28

Новости Беларуси. Двадцатый, юбилейный. Слет юных спасателей-пожарных проходит в «Зубренке». Национальный детский образовательно-оздоровительный центр собрал юношей и девушек со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они состоят в рядах Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Илья Форманюк, учащийся специализированного лицея при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Самое сложное – это дисциплина, потому что соблюдать получается не всегда и наказания идут соответствующие. Многие учителя видят во мне и в других перспективу и требуют от них большего.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Самое главное, что они – наши настоящие надежные помощники в решении многих вопросов, связанных с культурой безопасности жизнедеятельности. Они сами учатся не допускать каких-то ошибок, попадая в ситуации сложные. А если попали, могут достойно из нее выйти.

У ребят есть три недели на то, чтобы не только подружиться, но и определить кто же лучше. Испытания юных спасателей ждут самые различные: смотр строя, спасение на водах, оказание первой помощи. Понятное дело, не обойдется и без развлекательной программы. Предстоит участникам слета, к слову, их около 200 человек, написать свой хит безопасности.

«Самое сложное – это дисциплина»: юбилейный слет юных спасателей-пожарных проходит в «Зубренке»

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