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Самое значительное падение биткоина за последние 5 лет: в чем причина?

06.02.2018 - 18:47

Новости Беларуси. Худшая за 5 лет неделя для биткоина. Его курс опустился ниже 7000 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты связывают падение курса криптовалюты с решением крупнейших мировых банков запретить покупку биткоина с помощью кредитных карт. За весь 2017 год криптовалюта подорожала на 1300 %, и в декабре биткоин стоил порядка 20 тысяч долларов. Однако к настоящему моменту он потерял уже более половины этой стоимости.

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Самое значительное падение биткоина за последние 5 лет: в чем причина?

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