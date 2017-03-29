Самолет Президента Беларуси вылетел в Ашхабад

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Туркменистан. Самолет главы государства взял курс на Ашхабад из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Туркменистан. Самолет главы государства взял курс на Ашхабад из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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