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Самолет Президента Беларуси вылетел в Ашхабад

29.03.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Туркменистан. Самолет главы государства взял курс на Ашхабад из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет Президента Беларуси вылетел в Ашхабад

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