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Самолет приземлился в 15 м от аэродрома: подробности ЧП с российским лайнером в немецком Бремене

30.10.2017 - 17:50

Новости Германии. Аэропорт немецкого Бремена временно закрыт после ЧП с частным российским самолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У пилотов не получилось посадить воздушное судно на взлетно-посадочной полосе. Оно приземлилось в зоне зеленых насаждений – в 15 метрах от аэродрома.

На борту находились 3 человека – экипаж. Никто из них не пострадал. Вероятнее всего, причиной инцидента стал сильный порыв ветра.

Проверку проводит федеральное управление расследования авиационных происшествий. Все запланированные рейсы перенесены в другие воздушные гавани.

Самолет приземлился в 15 м от аэродрома: подробности ЧП с российским лайнером в немецком Бремене

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