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Самойленко о Куценко: «Потрясающий партнёр, офигительный артист и ещё «звезда»

24.08.2017 - 21:39

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы хотите сказать, что даже у продюсера нет такой свободы, он – зависимый человек…

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:
Тоже зависим. От прокатчика. А прокатчик зависит от зрителя, которого он должен загнать. А загнать зрителя на спектакль он может, к сожалению, в основном, только именами. И, дай Бог, эти имена  соответствуют званию. Грубо говоря, там Гоша Куценко, с которым мы играем этот спектакль – потрясающий, замечательный, тончайший артист. И таких очень мало.

И при этом – «суперзвезда», на которую ходит народ.

Вот это прямо повезло, то, что он – потрясающий партнёр, офигительный артист и ещё «звезда». Таких, к сожалению, не так много. Есть там, с большим именем, но при этом я бы, например, с ними не вышел на одну сцену. Не буду называть этих имён, но такие есть. Но мне, как продюсеру, короче, нужно взять этого человека и играть с ним – я этого не буду делать.  

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