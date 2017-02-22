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Самозатухающие волокна: белорусские учёные нашли альтернативу натуральному хлопку

22.02.2017 - 14:58

Каждый из нас хочет носить натуральную, дышащую одежду. Вот почему многие так любят хлопковые изделия. Но сегодня в мире существует проблема по использованию хлопка. Его производство не растет, а лишь уменьшается. Поэтому специалисты стремятся найти альтернативу этому натуральному материалу. И нашим ученым это уже удалось. В научно-исследовательском институте физико-химических проблем Белорусского государственного университета разработали уникальную бессероуглеродную технологию получения новых видов целлюлозных волокон.

Главное преимущество новой разработки - в ее безвредности для окружающей среды. Способ получения целлюлозных волокон экологически безопасен. Он позволяет полностью избегать газообразных выбросов в атмосферу.

Инновация позволяет выпускать широкий спектр гидратцеллюлозных и структурно-смешанных волокон, в том числе самозатухающих.

Процесс создания таких волокон весьма кропотливый. Для начала целлюлозу нужно растворить. В качества растворителя специалисты используют ортофосфорную кислоту, которая является безопасным химическим реагентом. Дальше полученная масса отправляется на специальную установку, где и происходит настоящая научная магия.

Потребность в таких натуральных волокнах в мире оценивается в сотни тысяч тонн в год. Сейчас разработчики переходят от лабораторной технологии к опытно-промышленной. Ученые надеются, что когда будут отработаны все технологические операции, можно будет переходить к строительству завода, на котором и будет внедряться эта новая технология.





 

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