«Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси
Новости Беларуси. «Мы – граждане Беларуси». В стране стартовала одна из самых масштабных национальных акций, приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начало ей положила торжественная церемония в резиденции Президента, где глава государства лично вручил паспорта юным белорусам. Во Дворец Независимости, который стал символом белорусской государственности и суверенитета, пригласили 25 юношей и девушек со всех регионов страны.
В свои юные годы ребята успели отличиться не только в учебе, но и в спорте, в общественной жизни. Ими гордятся родители, школа и вся страна. Как заслуженный подарок – экскурсия во Дворец Независимости и возможность получить один из главных документов из рук Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы. Хочу сказать для всех: вы представляете все наше государство. Здесь маленькие, а после вручения паспорта уже будете не маленькими, а взрослыми. Но тем не менее вы еще малыши, вы будущее нашей страны из всех областей, всех регионов нашей компактной Беларуси.
Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем.
Я добавляю: ваши сверстники, потому что вы просто, еще раз хочу сказать, молодцы, потому что попасть во Дворец Независимости на встречу с Президентом из миллионов людей. Надо было этого добиться, надо было заслужить. Еще раз говорю: случайных здесь нет людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим и вести за собой других.
Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, вам обязательно помогут и обязательно, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси.
Я желаю вам крепкого здоровья и, самое главное, успехов в ваших будущих делах. И самое главное – добра и мира всем вам!
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После торжественной части и экскурсии по Дворцу Независимости на память о встрече ребятам вручили сладкие подарки от имени главы государства.
Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция
Новости Беларуси. 25 школьников из разных уголков страны 10 марта были приглашены во Дворец Независимости, чтобы здесь получить свои паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие, которое вполне можно считать первым шагом во взрослую жизнь. И событие, что наверняка оставит след в их памяти: ведь главный документ ребятам вручал сам Президент.
Вообще встречи, которые обычно организуют во Дворце Независимости для детей всегда лишены официального пафоса и проходят в непринужденной атмосфере. Не стал исключением и этот раз. Глава государства много шутил, но при этом говорил с молодыми людьми об очень серьезных вещах, например, таких как любовь к Родине или право на достойное будущее.
О наиболее интересных моментах встречи – Екатерина Жилянина.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Такие церемонии в преддверии Дня Конституции стали традицией. Талантливые, увлеченные, активные и успешные… Школьники с выдающимися результатами в учебе, спорте или в общественной жизни получают паспорта из рук Президента.
Больше двух десятков юных белорусов. Они впервые во Дворце Независимости, но рассмотреть интерьеры Дворца еще успеют – во время экскурсии.
Дарья Шармило, учащаяся средней школы (Хотыничи):
Нам будут вручать паспорта, мы становимся гражданами Республики Беларусь полноценными.
Перед церемонией – небольшая репетиция. В этот волнительный момент все должно быть слаженно и торжественно. Они здесь, потому что готовы справиться не только с волнением. Молодым и целеустремленным, им многое по плечу.
И рукопожатие Президента в тот самый ответственный момент – это импульс для успешного старта.
Момент, кстати, важный не только для каждого из этих школьников, но и для страны. Они родились в государстве, главная ценность которого – человек. От человеческого потенциала зависят и перспективы страны. Так что будущее Беларуси в том числе и в их руках.
«Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси
Лауреаты музыкальных конкурсов, призеры международных спортивных соревнований, победители школьных олимпиад, в зале есть и КВНщики, и фотографы, и волонтеры.
Полина приехала из Бобруйска, она меломан, занимается музыкой, любит Баха и фортепиано.
Полина Гаврик, учащаяся гимназии №1 (Бобруйск):
Собираюсь поступить в музыкальное училище в Минске. Мои родители также являются музыкантами, и я решила пойти по их стопам.
Во время экскурсии – знакомство с Дворцом Независимости, его историей. За годы существования он уже не раз становился центром внимания мировой общественности. Уже оброс своими легендами, есть здесь и достопримечательные места для обязательных фото.
Алина Докучаева, учащаяся средней школы №11 (Солигорск):
Было очень интересно, красиво. Дворец Независимости очень красив. Эмоции переполняют просто.
Евгений Прохоренко, учащийся средней школы №67 (Гомель):
Прежде всего бросается в глаза герб, флаг. Я тут в первый раз, мне очень понравилось. Из разных стран приезжали к Президенту, проводились мероприятия, встречи глав государств.
На память о торжественном моменте останутся не только фотографии и воспоминания. От Президента каждый из юных гостей получил подарок.