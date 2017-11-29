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Самые частые причины бесплодия: 4 фактора

29.11.2017 - 17:36

Новости Беларуси. О наиболее распространённых причинах того, что не происходит зачатие ребёнка, рассказали в программе «Теледоктор».

Алла Зубарева, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Одна из больших групп – эндокринный фактор бесплодия. Сюда относятся все заболевания эндокринной системы, которые могут вызвать нарушения менструального цикла и нарушение созревания выхода яйцеклетки, и невозможность зачатия у женщины. Так же эндокринные заболевания у мужчин, которые тоже могут вызывать нарушение созревания сперматозоидов. Вторая группа: трубно-перитонеальный фактор бесплодия. Это – нарушение проходимости маточных труб.

Также стоит отметить цервикальный фактор бесплодия.

Это – воспалительные заболевания на шейке матки, которые могут нарушать проникновение спермы в полость матки и дальнейшее оплодотворение яйцеклетки. Также есть маточный фактор бесплодия – это все заболевания, которые могут приводить к повреждению самой матки

Теледоктор. Бесплодие

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