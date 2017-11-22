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Самые популярные хэштеги среди белорусских пользователей: как эффективно продвинуть свой аккаунт в социальных сетях?

22.11.2017 - 12:53

Современного человека сложно представить без интернета. По статистике мы проводим в сети в среднем около 8 часов в день, и основная часть этого времени уходит на мессенджеры.

В Беларуси самыми популярными сетями являются ВКонтакте и Instagram. Instagram это сервис, в котором пользователи размещают свои фотографии, для показа их другим пользователям и ознакомления с чужими фотографиями.

На такие две группы делятся все пользователи Instagram. И для более быстрого продвижения для них люди используют такой инструмент как хэштеги.

Для кого-то хэштег – это всего лишь символ на клавиатуре, «решетка», а для кого-то этот знак стал неотъемлемой частью языка века цифровых технологий. Он не только показывает, откуда вы публикуете свои записи, но и о чем они. Впервые пользователи могли увидеть хэштеги в 2007 году Твиттере, а уже позже и в других социальных сетях.

Наиболее популярными хэштегами среди белорусских пользователей являются так называемые региональные хэштеги: Беларусь, Минск, Немига, Свислочь и так далее. 

Хэштег является одним из основных инструментов для продвижения аккаунта, привлечения к нему огромного количества пользователей.

В Беларуси существует огромное количество компаний, занимающихся активным продвижением сайтов и аккаунтов в социальных сетях с помощью контекстной рекламы и хэштегов.

Сегодня сервис Instagram все больше и больше набирает свою популярность, особенно среди молодежи. Благодаря правильно выбранным хэштегам о вашей информации буквально в считанные минуты может узнать огромное количество пользователей.

Для активного пользователя Instagram не будет секретом рецепт порядка написания хэштега. Стоит лишь уточнить у эксперта наиболее эффективный способ подачи: латиница или кириллица.

Если у вас есть какая-то тема, которую вы хотите обозначить,  то следует прописать знаковый хэштег.

Первым хэштегом, появившимся на территории СНГ был #преведмедвед. Используются все хэштеги для того, чтобы ваш пост стал доступен людям с такими же интересами.

Важно помнить, что хэштег, хоть и является инструментом продвижения, но не позволяет сделать само содержание поста качественным. Именно пост является инструментом  для верного донесения мысли, а не хэштег под ним.

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