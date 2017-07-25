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«Самые зрелищные соревнования – на фестивале «Пронебо»: тест-чемпионат мира по вертолетному спорту стартует 25 июля на аэродроме «Боровая»

25.07.2017 - 09:25

Новости Беларуси. Тест-чемпионат мира по вертолетному спорту стартует 25 июля на аэродроме «Боровая». Международные соревнования станут так называемой «пристрелкой» к мировому первенству, которое Беларусь примет ровно через год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Репетиция» чемпионата обещает быть захватывающей. Участие в турнире примут асы из Беларуси, Украины, России, Германии и Польши. Летчики – а точнее 27 экипажей – покажут высший пилотаж в разгрузке грузов, вертолетных гонках и навигации.

Антон Быстров, генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор авиационного фестиваля: Чемпионат Беларуси по вертолетному спорту пройдет с 25 по 30 июля на аэродроме «Боровая». Эти соревнования будут являться тест-чемпионатом мира по вертолетному спорту. С 25-го, со вторника будет день заезда, и с 26 числа начнутся соревновательные полеты. Самые зрелищные соревнования будут на фестивале «Пронебо». Это выходные дни – 29-30 июля.

В рамках фестиваля «Пронебо» «небесные капитаны» устроят филигранные гонки с грузами и покажут слалом – это упражнение, в котором вертолеты на скорость «носят» ведра с водой через препятствия.

Также на аэродроме «Боровая» зрители впервые увидят гонки квадракоптеров, то есть Кубок по дрон-рейсингу. Вход на мероприятие будет свободным.

«Самые зрелищные соревнования – на фестивале «Пронебо»: тест-чемпионат мира по вертолетному спорту стартует 25 июля на аэродроме «Боровая»

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