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Самым завидным женихом планеты стал 25-летний принц – фотофакт

16.03.2017 - 11:41

Новости мира. 25-летний принц Абдул Матин из Брунея стал самым завидным женихом на планете. Состояние его семьи оценивается в 20 миллиардов долларов.

Абдул Матин с отличием окончил Британскую военную академию. Отслужил три года в армии и принимал участие в операциях против наркоторговцев.


Источник фото: instagram.com/tmski/

Сын султана Брунея Хассанала Болкиаха получил степень магистра в сфере искусств в лондонской Школе восточных и африканских исследований. Владеет четырьмя иностранными языками, предпочитает активный отдых, среди его увлечений – плавание, горные лыжи и бокс.


Источник фото: instagram.com/tmski/

В одном интервью Абдул признался, что его избранница должна быть «настоящей и простой».

Абдул Матин:
Наверное, она просто должна быть настоящей. Простота – это то, что меня действительно может привлечь.

Принц – активный пользователь социальных сетей. За его жизнью следят почти 400 тысяч пользователей.


Источник фото: instagram.com/tmski/

Напомним, на протяжении нескольких лет самым завидным женихом считался 32-летний британский принц Гарри. Статус завидного холостяка он утратил после того, как в прессе появилась информация о его романе с актрисой Меган Маркл. По данным британских таблоидов, молодые люди намерены узаконить отношения.

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Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Фото. Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/

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