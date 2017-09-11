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Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий

11.09.2017 - 11:11

Новости США. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа – его называют самым активным и непредсказуемым в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнедышащая гора выбросила реку раскаленной магмы, стекающую сейчас прямо в Тихий океан.

К слову, буквально накануне специалисты НАСА сделали крайне сенсационное заявление касательно супер-вулкана. Исполин находится тоже в США, в Йеллоустонском парке. Ученые полагают, что его извержение грозит всему человечеству куда более серьезными проблемами, чем астероиды и кометы.

Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий
Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий
Фото. Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий
Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий
Фото. Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий

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