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Самый популярный – институт пограничной службы: вступительная кампания в силовых ВУЗах проходит в Беларуси

27.07.2017 - 09:43

Новости Беларуси. Силовые ВУЗы страны выполнили план приема абитуриентов на бюджетное обучение. Самым популярным стал институт пограничной службы: сюда поступили 90 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году большой интерес к военным специальностям проявили девушки. Конкурс для леди доходил до 5 человек на место, в то время как у парней эта цифра была вдвое меньше.

Те, кому не повезло с поступлением на бюджет, до конца июля еще могут подать документы на платное обучение. Зачисление абитуриентов здесь завершится 2 августа.

Самый популярный – институт пограничной службы: вступительная кампания в силовых ВУЗах проходит в Беларуси

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