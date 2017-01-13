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Самый успешный белорусский гандболист последнего десятилетия Сергей Рутенко завершил профессиональную карьеру

13.01.2017 - 09:24

Новости Беларуси. Самый успешный белорусский гандболист последнего десятилетия Сергей Рутенко принял решение завершить игровую карьеру. О своем намерении он сообщил 12 января утром на специальной пресс-конференции.

За плечами у Сергея Рутенко шесть побед в гандбольной Лиге чемпионов, а также трансфертный рекорд, установленный во время его перехода в «Барселону» в 2009 году. Тогда каталонский клуб выложил за белоруса миллион и 200 тысяч евро.

Сейчас Сергею 35 лет, и своего возвращения в гандбол он не исключает. Правда, уже не в качестве игрока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Рутенко, экс-капитан мужской сборной Беларуси по гандболу:
Все мы понимаем, что для нас самое главное. Это именно здоровье, улыбка на лице своих близких, родных, друзей. Это для меня самое главное. Если мой опыт в гандболе будет востребован, я от этого никуда не собираюсь убегать и уходить. Это будет еще одна возможность общаться с людьми, которых я понимаю с полуслова, которых я всегда рад видеть.

Сергей Рутенко, экс-капитан мужской сборной Беларуси по гандболу

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