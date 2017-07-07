Самый яркий представитель авангарда XX века: мир отмечает 130-летие Марка Шагала

Выдающиеся художник и график, самый яркий представитель авангарда XX века, сумевший покорить весь мир своим уникальным стилем. Отмечаем 130 лет со дня рождения великого мастера – Марка Шагала.

Яркий талант ещё пока молодого юноши первым разглядел витебский живописец, Юдель Пэн. Он и стал его первым наставником. Кстати, этот портрет своего ученика Пэн написал незадолго до отъезда Марка Шагала в Россию.

Он учился в России, жил долгое время в Париже, его первая выставка прошла в Берлине. Но куда бы ни забрасывала судьба великого мастера, он всегда оставался верным собственному стилю, выработанному ещё в начале творческого пути в Витебске.

Творческое наследие Марка Шагала огромно. Он был выдающимся художником, отменным графиком, его мозаики, панно и витражи украшают здания по всему миру. Особого внимания достойны выполненные мастером иллюстрации.

Творчество Марка Шагала сегодня вдохновляет молодое поколение художников. Одним из них стал выпускник Академии искусств – Влад Книга.

Как и великий мастер, Влад сегодня стремится выработать собственный стиль, непохожий на других. Парень не боится экспериментировать с фактурами, рельефом, формами и цветом.

Марк Шагал никогда не изменял своим художественным принципам, как и никогда не забывал родной Витебск. Сегодня мало кто знает, что мастер писал стихи.

Одно из них он посвятил своей любимой стране, покидая её надолго.

Из года в год разлука крепла…

Но возвращусь я дотемна,

И ты мою могилу пеплом

Посыплешь, милая страна.

Хотя Марк Шагал так и не стал крупным поэтом в слове, зато он сумел стать великим поэтом в живописи. Творчеством которого мы не перестаём восхищаться.



