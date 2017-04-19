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Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами

19.04.2017 - 18:39

Новости Беларуси. Новый облик нарочанского курорта. В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы Мядельщины потратили около 55 миллионов рублей.

В 2017 году освоят еще 22 миллионов.

Природные преимущества самого северного района Минской области местные власти используют на полную и активно развивают гостиничный бизнес и агротуризм.

Ремонт и усовершенствование санаториев выводит белорусские здравницы на новый европейский уровень.

Создаются новые рабочие места в сфере обслуживания и услуг, инвестиции привлекают и отдыхающих, и иностранных инвесторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Панович, заместитель председателя Мядельского райисполкома:
Санаторий «Спутник» реконструирует бассейн, в санатории «Приозерный» часть складских помещений переделают под пречечечную, будет реконструироваться главный корпус санатория «Нарочанский берег». Кроме того, будет продолжено строительство гостинцы в городе Мядель на 100 мест.

Из бюджета в 2017 году выделено порядка 2 миллионов рублей, и будет начато строительство пятиэтажного жилого дома в курортном поселке Нарочь.

Сергей Нахведович, начальник отдела маркетинга санатория:
У нас достатосно жесткая конкуренция сегодня не только с белорусскими санаториями, но и с европейскими, с мировыми курортами (такими, как Египет, Турция). Для того, чтобы люди приехали к нам, а не поехали на какие-то другие направления, нужно развиваться.

Если будет развитие, люди будут это видеть и выбирать нас.

Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами
Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами
Фото. Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами
Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами
Фото. Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами

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