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Санный спорт. Правила

07.02.2018 - 16:31

Санный спорт – представляет собой соревнования в скоростном спуске на одноместных или двухместных санях по специальной трассе с искусственным намораживанием льда.

Спортсмен стартует из положения «сидя», после отталкивания участник принимает положение «лежа на спине». Сани управляются за счет смещения центра тяжести тела спортсмена. Побеждает спортсмен, прошедший трассу за наименьшее время. Во время заезда скорость саней может достигать 140 км/ч.

В программу Олимпийских зимних игр по санному спорту входят индивидуальные соревнования среди мужчин на одноместных санях, женщин на одноместных санях и мужчин на двухместных санях.

В спортивную программу Олимпийских зимних игр в Сочи впервые добавлена эстафета. Состязания проходят на одной трассе, но для женщин и мужчин на двухместных санях дистанция короче.

Индивидуальные соревнования (мужские и женские) на одноместных санях. Проходят в течение 2 дней по 2 заезда в день. Побеждает тот, кто по итогам четырех заездов показал наименьшее суммарное время.

Соревнования мужчин на двухместных санях. Проводятся два заезда в один день. Оба заезда проводятся в один день. Наименьшее суммарное время двух заездов определяет победителя.
*В правилах не оговаривается, что двухместный экипаж обязательно должен состоять из людей одного пола, но по традиции в соревнованиях участвуют мужчины.

Эстафета. Состав команды от каждой страны: женщина (одноместные сани), мужчина (одноместные сани) и мужчины на двухместных санях. Последовательность заездов каждой команды: женщина – мужчина – двойка. На финише каждый спортсмен должен дотронуться до специального датчика, который автоматически открывает ворота на старте для следующего представителя команды. Когда третий участник команды достигает зоны передачи эстафеты и дотрагивается до датчика, определяется общее время команды (от старта первого представителя команды до финиша последнего).

Санный спорт

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