Саша Немо в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ.
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|Ведущие СТВ и белорусские артисты в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь»
|Жанет в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
|Анатоль Ярмоленко-младший и Роман Волознев в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
|Группа «Топлесс» в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
|Тео и Ольга Рыжикова в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
|ВИА «Спадчына» в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ