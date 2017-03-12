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Саудовская Аравия депортирует 20% населения – 5 миллионов мигрантов

12.03.2017 - 15:05

Новости Саудовской Аравии. Из Саудовской Аравии выдворят 5 миллионов мигрантов – это почти 20% населения.

Программу депортации нелегалов разрабатывают сейчас власти королевства.

Они опасаются, что мигранты потребуют предоставить саудовское подданство. Кроме того, специалисты предупреждают, что массовая миграция – вызов экономике страны. Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой.

Несколько лет назад из государства уже выставили более 240 тысяч пакистанцев, некоторых – по обвинению в терроризме.

Саудовская Аравия депортирует 20% населения – 5 миллионов мигрантов

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