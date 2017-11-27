﻿ Сайков о том, зачем водителям справки от нарколога | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Сайков о том, зачем водителям справки от нарколога

27.11.2017 - 21:28

Новости Беларуси. В чём смысл справок из наркодиспансера, которые получают водители, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:
Нарколог лишь на момент освидетельствования может сказать: человек выпил или не выпил.

Взять за него ответственность врачи не в силах.

То есть, как он себя будет вести.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Может, это какая-то форма пережитка? Эти справки, которые фактически не помогают?

Антон Сайков:
Нет, всё равно, это – действенная мера. Так можно выявить: состоит или не состоит человек на учёте – при помощи справок. Но это, всё равно, не является гарантом – то, что человек не выпьет и не сядет пьяным за руль.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юрий Важник: «Снижение аварийности происходит у молодых. Больше тяжёлых ДТП производят пожилые водители»
Сергей Овчинников: «В Беларуси, если кто-то кого-то подрезал – это остаётся неизвестным. Это – не Германия, где тут же позвонят в полицию»
С 1 декабря водителей, не сменивших летнюю резину, будут штрафовать
С 1 декабря водителей, не сменивших летнюю резину, будут штрафовать
https://unsplash.com/
CityLab. Офисная экономика: почему мы до сих пор ездим на работу?
Во сколько обойдется перейти на зимнюю резину осенью-2017?
Во сколько обойдется перейти на зимнюю резину осенью-2017?
Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов
Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов
История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод
История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод
На автосалоне в Токио представят резиновый автомобиль
На автосалоне в Токио представят резиновый автомобиль
Все новости по теме Автомобили
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru