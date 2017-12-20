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«СБ. Беларусь сегодня»: как лучше украсить квартиру к Новому году по фен-шую?

20.12.2017 - 10:50

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.

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