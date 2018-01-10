«СБ. Беларусь сегодня»: какое приложение создали в помощь врачам для определения возможных патологий лёгких?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ирина Овсепьян.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ирина Овсепьян.
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