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«Сбербанк» в Беларуси направит более $100 млн инвестиций в объекты недвижимости

13.01.2017 - 08:52

Новости Беларуси. «Сбербанк» в Беларуси направит более 100 миллионов долларов инвестиций в объекты недвижимости. В дальнейшем планируется их продажа. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка. Накануне он встретился с Президентом нашей страны.

Александр Лукашенко и Герман Греф говорили о продолжении сотрудничества в банковском секторе и детально обсудили каждый из совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, так к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, как в России, к российским, у нас никогда не будет вопросов, потому что я очень хорошо осведомлен о вашей позиции в нынешний момент на российском поле деятельности. Много очень хорошего слышал. Думаю, ваша политика не позволит вам иную политику проводить здесь, извините за тавтологию. Поэтому, наверное, наша встреча будет такой приятной, мы можем обсудить много других вопросов, кроме банковских.

Сегодня «Сбербанк» – один из ведущих финансовых институтов в мире, бесспорный лидер банковского сектора России. Его представительства работают более чем в 20 странах мира, в том числе в Беларуси.

Александр Лукашенко и Герман Греф

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