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«Сберечь мир, который завоевали наши деды 70 лет назад»: акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»

19.09.2017 - 18:40

Новости Беларуси. «Вместе на благо мира». 19 сентября у стелы «Минск – город герой» собрались школьники и студенты, ветераны и представители всех конфессий – всего около 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили много и, кажется, о самом важном – мире во всем мире. Традиционно раз в год Организация Объединенных Наций призывает отказаться от военных действий и сложить оружие. Международный день мира планета отметит уже 21 сентября.

19 сентября в Минске презентовали книгу «Дети за мир». Она совсем недавно вышла в свет и состоит из лучших сочинений мальчишек и девчонок со всей страны на такую важную и взрослую тему.

Санака Самарасинха, постоянный представитель программы развития ООН в Республике Беларусь:
Беларусь действительно представляет собой пример в плане мирной страны. Отчасти это связано с тем, что Беларусь очень сильно пострадала в прошлом во время первой и второй мировых войн. Беларусь прилагает огромные усилия для установления мира в регионе. В частности, следует оценить вклад Беларуси в решение украинского вопроса.

Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира», депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Со времени независимости нашей страны ни один наш солдат не принимал участие в военных конфликтах – как на территории своей страны, так и за ее пределами. Сегодня мало кто из государств может похвастаться таким достижением.

И если мы поддерживаем свои вооруженные силы действительно в боевой готовности, то это только лишь для того, чтобы защитить себя, сохранить мир, который 70 лет назад наши деды нам завоевали.

Уже после праздничного митинга у стелы участники выпустили в небо сотни воздушных шаров и символ мира – белых голубей.

«Сберечь мир, который завоевали наши деды 70 лет назад»: акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»
Акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»
Фото. Акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»
Акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»
Фото. Акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»
Акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»
Фото. Акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»

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