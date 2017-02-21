новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 50 тысяч белорусов

21.02.2017 - 09:41

Новости Беларуси. До конца месяца во всех регионах страны будут работать специальные комиссии, которые консультируют граждан по вопросам применения декрета № 3 на практике. В местные исполкомы могут обратиться те, кто по объективным причинам не оплатил сбор на финансирование госрасходов.

Напомним, недавно в документе по-новому расставили акценты. В числе людей, которые имеют право на освобождение от сбора, например, матери, воспитывающие детей до 7 лет или граждане, которые находились в Беларуси менее 183 дней.

Все сложности специалисты принимают во внимание. Например, в Брестской области от уплаты сбора освобождено порядка 13,5 тысяч жителей. Если извещение от налоговой в почтовом ящике окажется после 20 февраля – на то, чтобы оплатить счет, есть 30 календарных дней. Всего уже сбор на финансирование госрасходов уплатили более 50 тысяч белорусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 50 тысяч белорусов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

МНС: в Брестской области от уплаты налога на социальное иждивенчество освобождено почти 500 человек
МНС: в Брестской области от уплаты налога на социальное иждивенчество освобождено почти 500 человек
Нетипичные тунеядцы: кого освобождают от налога и что для этого нужно сделать
Нетипичные тунеядцы: кого освобождают от налога и что для этого нужно сделать
Кого освобождают от уплаты сбора на финансирование госрасходов?
Кого освобождают от уплаты сбора на финансирование госрасходов?
Не говорите мне это слово: почему земледелец из Ивье не считает себя иждивенцем
Не говорите мне это слово: почему земледелец из Ивье не считает себя иждивенцем
В Минске набирают новые группы по обучению безработных
В Минске набирают новые группы по обучению безработных
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 11 декабря: закон о тунеядцах
Кто не работает, тот платит: что изменилось за время действия декрета об иждивенчестве
Кто не работает, тот платит: что изменилось за время действия декрета об иждивенчестве
Декрет доказал свою эффективность: с момента подписания закона о тунеядцах прошло больше года
Декрет доказал свою эффективность: с момента подписания закона о тунеядцах прошло больше года
Все новости по теме Государственная политика в области занятости
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru