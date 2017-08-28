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Сборная Беларуси начала подготовку к матча отборочного этапа ЧМ-2018 с Люксембургом и Швецией

28.08.2017 - 21:01

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу начинает подготовку к матчам отборочного турнира к чемпионату мира. 31 августа команда под управлением Игоря Криушенко сыграет в гостях с Люксембургом. 3 сентября на «Борисов-Арене» предстоит встреча со шведами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в отборочном турнире «Белыя крылы» занимают пятое место, распрощавшись с мечтами о попадании в финальную часть турнира. Что касается наших соперников, то они занимают диаметрально разные позиции. Сборная Люксембурга с одним очком замыкает турнирную таблицу, тогда как шведы идут на первом месте. Впрочем, для наших футболистов легких матчей не предвидится ни с кем.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Понятно, что простой игра не будет. Смотрели игры и сборной Швеции, и Франции, и Голландии. Со всеми дома Люксембург играет достаточно упорно, при поддержке своих зрителей. Стараются обороняться достаточно компактно, большим числом. Быстро переходить в атаку.

Сборная Беларуси начала подготовку к матча отборочного этапа ЧМ-2018 с Люксембургом и Швецией

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