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Сборная Беларуси по футболу в эти минуты проводит выездной поединок ЧМ-2018 против команды Люксембурга

31.08.2017 - 23:02

Новости Беларуси. Впрочем, глобального турнирного значения ни для кого из участников он уже не имеет – шансы наших парней пробиться на Мундиаль мизерны, а люксембуржцы не мечтали об этом еще до начала квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тем временем в Азии определился второй участник финального турнира (первым из этого региона был Иран).

Билеты в Россию на будущее лето могут заказывать японцы, которые 31 августа обыграли серьезных конкурентов из Австралии – 2:0. В первом тайме гостей огорчил Такума Асано, во втором все вопросы снял Йосуке Идегучи.

Сборная Беларуси по футболу в эти минуты проводит выездной поединок ЧМ-2018 против команды Люксембурга

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