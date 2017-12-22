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Сборная Беларуси по футболу занимает 92-ю строку рейтинга ФИФА по итогам 2017 года

22.12.2017 - 13:06

Новости Беларуси. Выше Габона, но ниже Гвинеи Биссау. Сборная Беларуси завершила 2017 год на 92-й строке рейтинга ФИФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего в активе нашей команды – 372 очка.

В 2017 году национальная команда Беларуси провела 11 матчей (5 игр отборочного турнира к чемпионату мира и 6 – товарищеских). В активе «белых крылаў» две победы и одна ничья. Еще в 8-ми матчах белорусы потерпели поражения.

По сравнению с 2016 годом, наша сборная потеряла в рейтинге 18 позиций. Лидирует в мировой табели о рангах Германия. Также в тройке сборные Бразилии и Португалии.

Сборная Беларуси по футболу занимает 92-ю строку рейтинга ФИФА по итогам 2017 года

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Фото: fcbate.by
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