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Сборная Беларуси по гандболу проиграла второй товарищеский матч со словенцами

09.04.2018 - 23:55

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу потерпела поражение во втором товарищеском матче против словенцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

8 апреля парни Юрия Шевцова уступили хозяевам площадки со счетом 23:27. Самым результативным в составе нашей сборной стал Борис Пуховский, на счету которого семь точных бросков.

Напомним, днем ранее белорусы также проиграли словенцам. Тогда счет был 29:35. Эти поединки стали для наших гандболистов этапом подготовки к отборочным играм чемпионата мира против австрийцев.

Сборная Беларуси по гандболу проиграла второй товарищеский матч со словенцами

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