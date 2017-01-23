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Сборная Беларуси по гандболу в 1/8 финала разгромно проиграла Швеции и покинула чемпионат мира

23.01.2017 - 09:18

Новости Беларуси. Чуда не случилось. Сборная Беларуси по гандболу, в последний момент попавшая в плей-офф чемпионата мира, завершила поход за медалями на стадии 1/8 финала. В первом раунде плей-офф наши парни под управлением Юрия Шевцова были разгромлены национальной командой Швеции.

Уже после первого тайма перевес скандинавов составил 13 мячей – 24:11. Вторая половина игры таким образом превратилась в простую формальность. И, действительно, отыграться нашим парням не удалось. А финальная сирена зафиксировала убедительный перевес шведов – 41:22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по гандболу в 1/8 финала разгромно проиграла Швеции и покинула чемпионат мира

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