новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Латвии

10.11.2017 - 17:03

Новости Беларуси. Не смогла порадовать хоккейная сборная. Подопечные Дэйва Льюиса в дебютной игре на турнире во Франции потерпели поражение от соседей из Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок выдался очень результативным – белорусы уступали 0:2, затем сравняли счет, провалили начало последнего периода, пропустив четыре шайбы подряд, но и после этого рук не опустили. Итоговый счет – 7:5 в пользу сборной Латвии. 10 ноября  команда Беларуси сыграет на французском льду с хозяевами. Стартовое вбрасывание намечено на 22:00 по минскому времени.

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Латвии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Rihards Bukarts. FOTO: Viesturs Koziols
«Еврочеллендж». Сборная Беларуси по хоккею уступила сборной Латвии
Белорусский хоккеист Павел Воробей стал лучшим молодым игроком недели в КХЛ
9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз
9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз
Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября
Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября
«Главное, команда победила»: минское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» – 5:4
«Главное, команда победила»: минское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» – 5:4
Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»‍
Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»‍
«Сразу не собрались, но потом перехватили инициативу»: ХК «Беларусь U-20» победой завершил последний домашний поединок перед Кубком 4-х наций
«Сразу не собрались, но потом перехватили инициативу»: ХК «Беларусь U-20» победой завершил последний домашний поединок перед Кубком 4-х наций
«Динамо-Минск» потерпело 4 поражения в рамках регулярного чемпионата КХЛ
«Динамо-Минск» потерпело 4 поражения в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru