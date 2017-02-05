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Сборная Беларуси по теннису одержала победу над румынами в первом раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса

05.02.2017 - 16:54

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису одержала победу над соперниками из Румынии в первом раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. Стартовый матч в воскресенье сложился для нас неважно: Илья Ивашко уступил в трех сетах лидеру гостевой сборной Мариушу Копилу – 5:7, 4:6, 1:6. Это позволило румынам сравнять общий счет в матче – 2:2.

Решающей должна была стать дуэль Егора Герасимова и Адриана Унгура. Она продолжалась почти 2,5 часа и увенчалась непростой победой белоруса – 7:6, 6:4, 6:4.

В следующем круге подопечные Владимира Волчкова будут выяснять отношения с теннисистами из Австрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по теннису одержала победу над румынами в первом раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса

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