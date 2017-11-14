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Сборная Италии впервые с 1958 года не поедет на ЧМ-2018 по футболу

14.11.2017 - 10:41

Новости Италии. Сенсация в большом спорте. Сборная Италии впервые за 60 лет не поедет на чемпионат мира по футболу, который примет Россия в 2018 году. Команда не смогла пробиться в финальную часть первенства, сыграв вничью со сборной Швеции в ответном стыковом матче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча, прошедшая в Милане этой ночью, завершилась со счетом 0:0.  Сборная Италии является одной из самых титулованных участниц чемпионата мира. Этот турнир она выигрывала четыре раза. Последний – в 2006 году. Только в 1958 году итальянцы не попали на ЧМ.

Сборная Италии впервые с 1958 года не поедет на ЧМ-2018 по футболу

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