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Сборная по парашютному спорту ВС Беларуси на открытом чемпионате ВДВ в России взяла 12 медалей, в том числе 8 золотых

05.09.2017 - 16:21

Новости Беларуси. 12 медалей, из них 8 золотых. С таким результатом вернулась сборная по парашютному спорту Вооруженных Сил Беларуси с открытого чемпионата ВДВ. Первенство проходило в России. Участие принимали еще 18 команд. Первые места в мужском и женском командном зачете достались белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Ковальчук, старший тренер команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту:
Чтобы в течение сезона показывать результат, нужно в первую очередь быть готовым физически, во вторую очередь – морально, а в третью очередь – просто быть готовым.

Программа соревнований включала три упражнения. Сложным испытанием была групповая акробатика: за 35 секунд парашютисты должны сделать максимальное количество перестроений. Кроме того, участники должны были продемонстрировать точность приземления.

Дарья Шестакович, мастер парашютного спорта, чемпион мира среди юниоров:
В центре этого датчика лежит маленькая-маленькая копеечка, размером 2 см, закрашенная желтым цветом. И вот сюда мы должны приземлиться.

Олег Фомин, заслуженный мастер парашютного спорта, чемпион Европы по групповой точности приземления:
У нас эти соревнования проходят когда 10 дней, когда чуть меньше. И каждый день мы выполняем 1-2 прыжка, потому что людей много приезжает. И когда лидируешь, это очень трудно. Надо держаться до самого конца и тогда будет все нормально.

Сразу из России наша сборная отправилась в Черногорию на чемпионат Европы по парашютному спорту. Отсюда также не уехали с пустыми руками. В копилке – 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Сборная по парашютному спорту ВС Беларуси на открытом чемпионате ВДВ в России взяла 12 медалей, в том числе 8 золотых

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