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Сборная Россия победила новозеландцев в рамках Кубка конфедераций

18.06.2017 - 15:45

Новости России. Игра национальных сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге 17 июня положила начало Кубку конфедераций. Этот турнир предшествует Чемпионату мира-2018 и призван проверить готовность наших восточных соседей к проведению летом 2018 года мундиаля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новозеландцы (которые, напомним, в понедельник проводили спарринг с белорусами в Минске и уступили – 0:1), не блеснули и 17 июня. Хозяева турнира сохранили свои ворота на замке, в то время как сильнейшая сборная Океании доставала мяч из своей сетки дважды.

Сборная Россия победила новозеландцев в рамках Кубка конфедераций

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