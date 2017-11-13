Сборник стихов Янки Купалы на словацком языке презентовали в Братиславе

Новости Беларуси. Стихи Янки Купалы теперь можно прочесть и на словацком языке. Сборник под названием «Хто там ідзе?» презентовали на Международной книжной выставке в Братиславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 80 лет после личного визита Янки Купалы в Чехословакию, в 2015 году белорусские писатели, поэты и журналисты повторили путь песняра. Тогда и появилась идея сделать словацкий 85-м языком, на котором зазвучит белорусская классика. Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Мариан Серватка выступил одним из переводчиков сборника.

Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:

Мне вельмі прыемна, што падтрымалі нашу прапанову і Саюз славацкіх письменнікаў. І тры перакладчыкі, той жа Мар’ян Серватка, Яраслаў Рэзнік і Сяргей Макара, яны зрабілі пераклады 34 вершаў Янкі Купалы.

Издание сборника приурочили к 135-летию со дня рождения Янки Купалы, а также к четвертьвековому юбилею установления дипотношений между Беларусью и Словакией.