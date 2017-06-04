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Счастливого пути: Минска детская железная дорога как начало взрослой жизни и развлечение для малышей

04.06.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Первый день июня – Международный день защиты детей. Вот ведь в чем парадокс. Каждый ребенок желает побыстрее стать взрослым, но когда тебе 30 или 40 лет, так хочется иногда хоть на денек вернуться в беззаботное детство. Мы на неделе нашли компромисс – именно здесь дети чувствуют себя взрослее, а взрослые порой как дети за этим наблюдают. Итак, детская железная дорога в Минске открыла летний сезон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Те же паровозный гудок и гул колес. Только в вагонах и даже в кабине поезда – дети. Многотонной машиной, например, управляет 16-летняя Ксюша. Конечно, не без подсказок старших, но своими руками.

Ксения Ковшик, машинист поезда:
Самое главное, что должен делать машинист, – следить за дорогой, чтобы все было исправно, следить за сигналами светофоров, за знаками дежурных на станции.

Детская железная дорога – это целая организация. Здесь есть и своя иерархия (погоны различаются по числу звезд и лычек), и удостоверения.

А в своеобразной зачетке – оценки. Но главное – разнообразие профессий.

Евгений Цыганов, начальник поезда:
У нас на детской дороге очень много профессий. Это такие, как дежурный по станции «Заслоново» или «Пионерская». Машинист поезда. Также у меня есть свой помощник начальника поезда.

А тем временем на станциях состав встречают диспетчеры. Это они дают «зеленый» (а, точнее, белый) свет проезжающим поездам. И, конечно, так учат – все это не без улыбок.

За движением следят в центре управления. Он находится на вокзале станции «Заслоново». Эта панель – микропроцессорный централизатор. Здесь видно, как на ладони, где поезд. А еще все светофоры и пути следования состава.

Дмитрий Лутов, диспетчер:
Поезд находится у нас под путепроводом. Зеленая полоса означает, что ему путь готов, он может по нему ехать. Виден открытый сигнал зеленого цвета. Как только он проедет его, он перекроется.

В целом поезд идет 20 минут, делая одну остановку. График плотный: в день около пяти таких путешествий. И главная задача ребят – чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, не думая о том, кто обслуживает локомотив.

Пассажир:
В свое время в детстве с родителями каждое лето приезжали сюда и выходили на остановке «Сосновый бор», гуляли там. Решили с ребенком сегодня приехать сюда.

Вместе с тем, несмотря на взрослую организацию движения, герои этой железнодорожной сказки – дети. Поэтому и в вагоне поезда смех, радость и музыка. Невольно вспоминаешь знаменитый мультфильм, который также о прекрасном.

Детская железная дорогаэто своеобразная станция отправления для всех детишек, которые занимаются здесь. А вот какой будет их дорога длиной в жизнь, зависит уже от нас – взрослых.

Валерий Викторович – один из этих взрослых. Начальник Детской железной дороги убеждает: она помогает направить учеников на нужные рельсы. Самостоятельности, взаимовыручки и дружбы.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
Ребята, которые мечтают о большой железной дороге, о паровозах, романтике путешествий, приходят сюда и находят своих единомышленников. Каждый год мы выпускаем в среднем 60 детей. Из них человек 40 связывают судьбу с большой железной дорогой.

Детская железная дорога – место уникальное. За 60 лет она воспитала не одно поколение железнодорожников. Да что там – просто хороших людей, которые, кажется, сколько бы им ни было лет, всегда остаются детьми.

Счастливого пути: Минска детская железная дорога как начало взрослой жизни и развлечение для малышей

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