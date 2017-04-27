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«Считаю, что детям нужнее». Почему Саснович отказалась от поддержки БТФ и сколько зарабатывает?

27.04.2017 - 21:42

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы очень скромная барышня. Знаю, что Вы бы не сознались, но Александр Васильевич Шакутин мне такую информацию выдал. Вы, на сегодняшний момент, являетесь 91-ой ракеткой мира?  Когда Вы вошли в 100 лучших ракеток, Вы отказались от финансовой поддержки национальной федерации. Надо сказать, я думаю, что никто не отказывается, даже те, кто достаточно много зарабатывает, из наших теннисистов и теннисисток. А вы сказали: «Нет. Отдайте эти деньги, эту поддержку молодым». Почему?

Александра Саснович, теннисистка:
Я считаю, что я была в этом возрасте, молодая, когда мне нужна была вот такая поддержка. Я считаю, что этим детям нужнее.

Потому что я езжу по турнирам, я зарабатываю деньги, я могу себя обеспечить.

И я считаю, так будет правильней.

Когда теннисист попадает в сотню – это, действительно, очень большие доходы?

Александра Саснович:
На самом деле, нет. Это не очень большие доходы. Нужно примерно в 50 стоять, тогда ты будешь в плюсе в нормальном. Но 100 – так. Чтобы обеспечить себя – возможно, да. Немножко денег будет.

Но на старость не отложите?

Александра Саснович:
Нет, конечно. 

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