Сделки в сфере промышленного производства и машиностроения: белорусско-индийский форум начался в Нью-Дейли

Новости Беларуси. Беларусь и Индия стремятся к миллиардному товарообороту. Результаты торговли пока не достигли этой планки – вероятно, визит главы государства станет двигающим фактором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

Уже к вечеру 11 сентября в Нью-Дели ожидают борт номер один из Минска. График у Александра Лукашенко Насыщенный, однако экономический тон политическому диалогу задаст бизнес-форум. Он уже начался.

Свое участие заявили ведущие индийские компании. Прибыли уже и представители различных государственных и негосударственных организаций Индии. В кулуарах отмечают заметный интерес в налаживании и расширении торгово-экономического сотрудничества с белорусским бизнесом. Каждый из участников встречи (а их уже 150) сможет презентовать свое предприятие и заявить о возможностях компании с большой трибуны. А позже, уже на торговой площадке, более детально обсудить с индийскими партнерами смысл и выгоду дальнейшего сотрудничества.

Организаторы уже озвучивают возможные сделки в сфере промышленного производства и машиностроения.

Сильны наши производители технологиями и в популярной для Индии аграрной отрасли. Есть что предложить в нефтехимии, энергетике и электротехнике. Возможны инфраструктурные проекты в строительстве. Легкая промышленность, деревообработка, информационные технологии, а также финансовый сектор. Вот в чем-чем, а в фармацевтике, да и в целом в сфере медуслуг уж точно можно заработать дивиденды, сотрудничая с индийцами. Одним словом, точек соприкосновения интересов для бизнеса достаточно.

Ольга Юруть:

Здесь уже отмечается деловая активность, вот-вот пойдет информация о первых контрактах.