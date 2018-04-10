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«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке

10.04.2018 - 20:05

Новости Беларуси. Белорусы все чаще выбирают книги на родном языке. Эту тенденцию отмечают в издательствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем речь идет не только о рукописях современных авторов. Классическую западную литературу покупатели в последнее время ищут именно в белорусском переводе. А самым популярным и востребованным направлением вот уже не первый год остается детская литература.

Татьяна Славинская, руководитель проекта «Сундучок детских книг»:
Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно, потому что книга – так уж сложилась исторически – является источником знаний и транслирует какие-то программы, коды нашей культуры.

В Беларуси в последнее время появляются прекрасные книги для детей. Они замечательно иллюстрированы, написаны живым языком. Это как книги наших авторов, так и переводы шведской литературы.

В топ читательских запросов также входят современные пособия по изучению родного языка, книги об истории, традициях и кулинарии Беларуси.

«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке

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