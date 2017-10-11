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Сегодня брали, вечером готовили, назавтра приходили снова: что белорусы привезли на Дни Минска в Москве

11.10.2017 - 00:17

Новости Беларуси. Дни Минска в Москве стартовали 10 октября. Масштабный фуд-корт организовали для жителей Белокаменной на площади Революции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ароматная выпечка и мясомолочная продукция – на любой вкус.

Десятки отечественных производителей привезли в столицу России все самое лучшее. Кроме продовольственных товаров – промышленные: обувь, одежда, косметика. Ярмарка продлится до конца недели.

Александр Кушнир, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:
Мы организовали на площадке дегустацию: и блины с пылу, с жару, и кексы, и бисквиты. По прошлым ярмаркам: сегодня брали, вечером готовили, назавтра приходили снова. Это касалось, например, оладий, блинчиков.

За Минском уже закрепился статус не только надежного партнера, но и опытного коллеги в области здравоохранения.

Меморандум о сотрудничестве между Минском и Москвой подписан также 10 октября. Он предполагает обмен опытом и совместное освоение новых методов лечения. К слову, за медуслугами в Минск ежегодно обращаются порядка 14 тысяч россиян. Особенно востребованы гематология, ортопедия, стоматология.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
11 числа мы планируем на базе государственного учреждения здравоохранения Государственная клиническая больница имени Сергея Петровича Боткина провести конференцию, семинар по вопросам медицинского туризма.

Там выступят в том числе наши специалисты в области трансплантологии, офтальмологии и травмотологии.

За хорошее настроение москвичей отвечают Президентский оркестр, ансамбль «Хорошки», народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и солисты театра оперы и балета. Их выступления расписаны буквально по минутам.

Руслан Абдул, заместитель директора Белорусского государственного академического хореографического ансамбля «Хорошки»:
Русская сторона для нас сторона братская. Поэтому прием всегда идет очень душевный, очень миролюбивый. И, где бы мы ни выступали (в данном случае в Москве, но в принципе – практически по всей территории Российской Федерации),

везде был очень теплый, настоящий и такой семейный прием.

Сегодня брали, вечером готовили, назавтра приходили снова: что белорусы привезли на Дни Минска в Москве

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