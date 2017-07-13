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«Сегодня был просто ливень»: очевидцы непогоды в Бресте 13 июля

13.07.2017 - 17:14

Новости Беларуси. Опасения синоптиков подтверждаются. Сильные ливни вновь обрушились на западную часть Беларуси. Грозовой фронт пожаловал на территорию Брестской области и других районов страны из Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока непогода не принесла больших неприятностей. Но на улицах, где ливневки не справляются с огромным потоком воды, движение было затруднено – отдельные участки затопило. В глубоких лужах утеряны сразу несколько госномеров. На помощь автомобилистам пришли коммунальщики.

Сергей Шевчук, водитель Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:
Пошел очень сильный дождь, залило дорогу буквально за 20 минут. Все позаливало. Приехали, будем работать, будем откачивать.

Валерий Макар, житель Бреста:
Да, такой дождь был приличный, минут 20 шел. За 20 минут тут залило все, 20-25 минут.

Наталья Фитснер, житель Бреста:
Сегодня был просто ливень. Службы не подвели. Службы правильно прогнозировали, так что слушаем дальше прогноз.

Дождливая погода ожидается на протяжении всего дня. Вечером по большей части Беларуси дожди и грозы. 

«Сегодня был просто ливень»: очевидцы непогоды в Бресте 13 июля

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