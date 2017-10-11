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«Сегодня дня СНГ главная задача – подтянуть Содружество на новую высоту»

11.10.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Сочи 11 октября стал центром большой политики. Здесь проходит саммит глав государств СНГ. Позже лидеры встретятся в формате ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие гости уже прибывают к месту встречи. В повестке дня – большой блок вопросов. Это углубление интеграции, общая торговля, безопасность.

Освещать встречи на высшем уровне приехали почти 200 журналистов.

Юлия Бешанова, СТВ:
Сочи – русская Ривьера, один из самых протяженных городов на земле (уступает разве что Мехико). Российская олимпийская столица протянулась вдоль побережья почти на 150 километров. Здесь не впервой принимать масштабные саммиты. Сегодня дня СНГ главная задача – подтянуть Содружество на новую высоту.

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«Сегодня дня СНГ главная задача – подтянуть Содружество на новую высоту»

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