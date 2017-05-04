новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Сегодня мы уже можем выйти в поле». Апрельская непогода внесла коррективы в посевную кампанию в Беларуси

04.05.2017 - 20:06

Новости Беларуси. Ранняя, но холодная. Весна внесла свои коррективы в ход посевной кампании. Апрельское похолодание и обильные осадки усложнили условия работы в поле для техники, таким образом сдержав сев кукурузы и сахарной свеклы. Впрочем, с установлением благоприятной погоды в начале мая аграрии наверстывают упущенное.

Несмотря на то, что результативность работы напрямую зависит от капризов небесной канцелярии, завершить посевную специалисты планируют в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Богданович, начальник производства продукции открытого грунта УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
На сегодняшний день мы уже можем войти в поле. Пока прогноз до выходных, до 9-10 мая, вроде бы, утешающий. После 9 мая – какие-то понижения температуры, поэтому мы сорганизовались, работаем в две смены, чтобы максимально наверстать упущенное.

Между тем, очередное похолодание в Беларуси ожидается уже в выходные. Погода начнет меняться с воскресенья. Придут кратковременные дожди, а столбик термометра вновь начнет постепенно опускаться.

«Сегодня мы уже можем выйти в поле». Апрельская непогода внесла коррективы в посевную кампанию в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области
Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области
Около 90% зерновых и зернобобовых посеяно в Минской области
Около 90% зерновых и зернобобовых посеяно в Минской области
Центральный район направил на посевную в Минскую область 34 спецмашины и 35 водителей и механизаторов
Центральный район направил на посевную в Минскую область 34 спецмашины и 35 водителей и механизаторов
В сельхозпредприятии «Шашки» уже посеяли более 200 гектаров площадей
В сельхозпредприятии «Шашки» уже посеяли более 200 гектаров площадей
В Минской области уже засеяли пятую часть полей
В Минской области уже засеяли пятую часть полей
Ранняя весна поспособствовала началу посевной компании в Минской области
Ранняя весна поспособствовала началу посевной компании в Минской области
На юге Беларуси началась посевная кампания
На 10 дней раньше запланированного срока: на юге Беларуси началась посевная кампания
Подготовка к посевной: в Стародорожском районе идет доставка удобрений, техника к севу готова
Подготовка к посевной: в Стародорожском районе идет доставка удобрений, техника к севу готова
Все новости по теме посевная
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru